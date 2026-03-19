Dîner-spectacle La Fiesta Do Brazil Place Jules Ferry Le Havre

Dîner-spectacle La Fiesta Do Brazil

Place Jules Ferry Pasino Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Vivez une soirée exceptionnelle aux couleurs et aux rythmes du Brésil au Pasino du Havre !

Rendez-vous à 20h00 pour une expérience unique mêlant musique, danse, spectacle et gastronomie.

Au programme

– Accueil apéritif & cocktails

Démarrez la soirée avec un apéritif festif accompagné d’un cocktail, sur fond musical pendant 30 minutes.

– Repas Dînatoire & Show Brésil

Savourez un dîner d’exception tout en profitant d’un spectacle Brésil & Capoeira, d’animations et d’initiations à la danse pendant 1h.

Menu savoureux

– Toast avocat-crevette, Bruschetta de bœuf à l’oignon caramélisé, Finger de saumon crème citronnée, Mini navette crousti poulet sauce aigre-douce, Wrap végétarien

– Pièces chaudes Tempura de légumes, Empanadas brésilien au bœuf, Brochette de poulet brésilien (Churrasco)

– Buffet chaud animé La Moquera (bouillon coco, tomates, poisson et fruits de mer) ou La Feijoada (ragoût haricot noir) accompagné de riz à la créole

– Pièces sucrées assortiment de desserts fruités, chocolatés et macarons

– Boissons incluses Softs, eau, Coca, jus multifruits Vin blanc, rouge et rosé

Une soirée inoubliable pleine de saveurs, de couleurs et de danse, pour s’évader et célébrer le Brésil dès le premier pas de danse !

Réservez dès maintenant vos places et assurez votre soirée Fiesta do Brazil ! .

Place Jules Ferry Pasino Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

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English : Dîner-spectacle La Fiesta Do Brazil

L’événement Dîner-spectacle La Fiesta Do Brazil Le Havre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie