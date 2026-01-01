Dîner- spectacle La fille aux 4 feuilles Basilico Gannay-sur-Loire
Dîner- spectacle La fille aux 4 feuilles Basilico Gannay-sur-Loire samedi 17 janvier 2026.
Dîner- spectacle La fille aux 4 feuilles
Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 18:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Chansons, rires et fragments de vie par Malika Bazega.
.
Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 07 92 05 basilico.gannay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Songs, laughter and fragments of life by Malika Bazega.
L’événement Dîner- spectacle La fille aux 4 feuilles Gannay-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région