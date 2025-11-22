DÎNER-SPECTACLE « LE BOURGEOIS GENTILHOMME » Grenade
Un grand classique, sous la forme d’un dîner-spectacle !
Le repas sera préparé par le restaurant grenadain « L’angle gourmand ».
Au menu Tatin tomates/burrata ; Tajine de poulet ; Gratin dauphinois ; Cake fondant aux pommes.
Ce spectacle est interprété par la troupe « Coccinelle en scène », accompagné par un quatuor saxo, dirigé par Franck PEREIRA. La mise en scène est réalisée par Christophe CAUVIN. 27 .
English :
A great classic, in the form of a dinner and show!
The meal will be prepared by Grenadian restaurant « L’angle gourmand ».
German :
Ein Klassiker in Form einer Dinnershow!
Das Essen wird von dem granadinischen Restaurant « L’angle gourmand » zubereitet.
Italiano :
Un grande classico, sotto forma di cena e spettacolo!
Il pasto sarà preparato dal ristorante grendiano « L’angle gourmand ».
Espanol :
Un gran clásico, ¡en forma de cena y espectáculo!
La comida será preparada por el restaurante granadino « L’angle gourmand ».
