Dîner spectacle Les Atypicks Grosbreuil

Dîner spectacle Les Atypicks Grosbreuil samedi 7 février 2026.

Dîner spectacle Les Atypicks

Salle municipale Grosbreuil Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

  .

Salle municipale Grosbreuil 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 87 86 85 38  lesatypickschorale@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dîner spectacle Les Atypicks Grosbreuil a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral