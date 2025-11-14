Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

DÎNER -SPECTACLE LOLI TOUR CASINO BARRIERE Agde

DÎNER -SPECTACLE LOLI TOUR CASINO BARRIERE Agde vendredi 14 novembre 2025.

DÎNER -SPECTACLE LOLI TOUR CASINO BARRIERE

Rond point du Carré d’As Agde Hérault

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

Date(s) :
2025-11-14

Dîner spectacle.
Retrouvez le spectacle de Loli Tour 80 .
Tous les tubes chantés et dansés des années 80 !

> Sur réservation

Diner en 3 plats, eaux et vins inclus 55€/personne.

> Réservation à l’accueil du Casino ou sur la billetterie en ligne
https://www.casinosbarriere.com/fr/cap-d-agde/actus-locales/dinerspectacle2.html   .

Rond point du Carré d’As Agde 34300 Hérault Occitanie  

English :

Dinner and show.

German :

Dinnershow.

Italiano :

Cena e spettacolo.

Espanol :

Cena y espectáculo.

L’événement DÎNER -SPECTACLE LOLI TOUR CASINO BARRIERE Agde a été mis à jour le 2025-10-28 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE