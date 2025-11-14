DÎNER -SPECTACLE LOLI TOUR CASINO BARRIERE Agde
DÎNER -SPECTACLE LOLI TOUR CASINO BARRIERE
Rond point du Carré d’As Agde Hérault
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Début : 2025-11-14
Dîner spectacle.
Retrouvez le spectacle de Loli Tour 80 .
Tous les tubes chantés et dansés des années 80 !
> Sur réservation
Diner en 3 plats, eaux et vins inclus 55€/personne.
> Réservation à l’accueil du Casino ou sur la billetterie en ligne
https://www.casinosbarriere.com/fr/cap-d-agde/actus-locales/dinerspectacle2.html .
