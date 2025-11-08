Dîner spectacle Magie Hypnose Ault
Dîner spectacle Magie Hypnose Ault samedi 8 novembre 2025.
Dîner spectacle Magie Hypnose
10 Grande Rue Ault Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
10€
Dîner-spectacle avec Nicosmagician
Bar et restauration sur place avec Menu Saint-Jacques.
Réservez en ligne (voir affiche)
10 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 23 69 82 44
English :
10?
Dinner show with Nicosmagician
On-site bar and catering with Menu Saint-Jacques.
Book online (see poster)
German :
10?
Dinnershow mit Nicosmagician
Bar und Restaurant vor Ort mit Menü Saint-Jacques.
Buchen Sie online (siehe Plakat)
Italiano :
10?
Cena e spettacolo con Nicosmagician
Bar e ristorazione in loco con Menu Saint-Jacques.
Prenota online (vedi locandina)
Espanol :
10?
Cena y espectáculo con Nicosmagician
Bar y catering in situ con Menu Saint-Jacques.
Reserva en línea (ver cartel)
