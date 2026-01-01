Dîner spectacle Magnac-Laval

Dîner spectacle

Salle Le Rocher Magnac-Laval Haute-Vienne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Olivier Villa présente Les fiestas d’Oliv

– samedi 14 février, à partir de 19h30 dîner spectacle cabaret avec un concert d’Olivier Villa suivi d’une animation musicale avec DJ Matou (années 80/90).

– dimanche 15 février, à partir de 12h bal musette variétés sur bande musette de14h à 19h.

Pendant les 2 jours grand buffet campagnard large choix de salades composées, viandes, fromages et dessert, buvette sur place. .

Salle Le Rocher Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 58 07 41

