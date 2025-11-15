Dîner spectacle Medley Cabaret La Clayette

Dîner spectacle Medley Cabaret

Salle des fêtes La Clayette Saône-et-Loire

Début : 2025-11-15 19:00:00

L’association des Ailes pour Lilou vous propose un dîner spectacle ! La Compagnie Cote Cour est une association d’artistes amateurs du Coteau (42) qui produit des comédies musicales et des pièces de théâtre. Pour cette soireé , ils nous proposent un florilège de leurs spectacles comme Starmania, Welcome !, Greatest show, Mamma Mia…. Et tous les artistes enchaîneront chansons françaises et internationales, accompagnés des danseurs pour une soirée exceptionnelle ! .

Salle des fêtes La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 78 85 66 desailespourlilou@gmail.com

