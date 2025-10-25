Dîner Spectacle Central Café Mesquer
Dîner Spectacle Central Café Mesquer samedi 25 octobre 2025.
Dîner Spectacle
Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Soirée dîner spectacle avec un spectacle de magie de ROMAN GAUME « Chemin de traverse » (1h20 )
Réservation pour le dîner-spectacle 19h-19h30 plat + dessert et spectacle 30 euros (25 places disponibles)
Réservation pour une place pour le spectacle uniquement à 21h30: 10 euros. (10 places disponibles )
Sur réservation uniquement au 06 11 84 98 41. .
Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
