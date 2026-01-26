Dîner spectacle Salle Emeraude Neulliac

Dîner spectacle

Salle Emeraude Rue de la mairie Neulliac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le Comité des fêtes de Neulliac est heureux de vous présenter la 9e édition de son DÎNER SPECTACLE !

Cette année, venez découvrir des numéros artistiques, glamours et spectaculaires avec LES ALREX !

Informations et réservations auprès de Murielle Le Hellaye, présidente du comité des fêtes pour la 10e année consécutive au 06 32 66 76 24. N’attendez plus et réservez votre place avant le 10 mars 2026 ! .

Salle Emeraude Rue de la mairie Neulliac 56300 Morbihan Bretagne +33 6 32 66 76 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dîner spectacle Neulliac a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté