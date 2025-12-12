DÎNER-SPECTACLE OSER…. UNE FOLLE HISTOIRE D’AMOUR Grenade

DÎNER-SPECTACLE OSER…. UNE FOLLE HISTOIRE D’AMOUR

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Une véritable saga de vie menée avec fougue, humour et tendresse par la comédienne conteuse qui incarne les différents personnages et alterne le récit avec de savoureux moments musicaux.

Sophie Decaunes. À partir de 12 ans 80 min. L’amour, on en fait toute une histoire, mais ça peut être simple… Tout au moins au début ! Mélanie et Jérémy ont 6 ans lors qu’ils se rencontrent. D’abord meilleurs amis puis amoureux, nous les voyons grandir et expérimenter la chose , former le couple idéal… Jusqu’à ce que ça déraille… . 15 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

A true saga of life, carried out with passion, humor and tenderness by the storyteller-actress, who plays the various characters and alternates the narrative with delightful musical moments.

