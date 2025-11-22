Diner spectacle par En Scene Etzling
Rue de la Montée Etzling Moselle
Samedi 2025-11-22 19:00:00
Soirée dîner spectacle au profit de l’association ENZA. Cette soirée aura pour objectif de soutenir l’association ENZA, engagée dans la lutte contre les cancers pédiatriques. En participant, vous contrivuez directement à financer des actions essentielles en faveur des enfants malades et de leurs familles. Le public pourra profiter d’un moment convivial autour d’un repas traiteur entrecoupé du spectacle l’académie des Etoiles créé de toutes pièces par la troupe En Scene . le programme mettra en avant des tableaux chantés, dansés et mis en scène autour de chansons connues de tous ! Tout ça dans un esprit dynamique, entraînant et émouvant, rappelant l’ambiance des grandes émissions musicales tel que la Star Academy. Vous retrouverez d’ailleurs 2 anciens candidats de l’émission The Voice.Tout public
Rue de la Montée Etzling 57460 Moselle Grand Est +33 6 27 08 77 58 asso.enscene57@gmail.com
English :
Evening dinner and show in aid of the ENZA association. The aim of the evening is to support the ENZA association in its fight against pediatric cancer. By taking part, you’ll be helping to finance essential actions in favor of sick children and their families. The public will be able to enjoy a convivial moment over a catered meal, interspersed with the l’académie des Etoiles show created from scratch by the En Scene troupe. The program will feature singing, dancing and staging around songs known to all! All in a dynamic, catchy and moving spirit, reminiscent of the atmosphere of major music shows such as Star Academy. The show also features 2 former contestants from The Voice.
German :
Abendveranstaltung mit Dinnershow zugunsten des Vereins ENZA. Ziel dieses Abends ist es, den Verein ENZA zu unterstützen, der sich für die Bekämpfung von Kinderkrebs einsetzt. Mit Ihrer Teilnahme tragen Sie direkt dazu bei, wichtige Maßnahmen zugunsten kranker Kinder und ihrer Familien zu finanzieren. Das Publikum kann einen geselligen Moment bei einem Traiteur-Essen genießen, das von der Show l’académie des Etoiles unterbrochen wird, die von der Truppe En Scene kreiert wurde. Das Programm wird gesungene, getanzte und inszenierte Bilder rund um allseits bekannte Lieder hervorheben! All das in einem dynamischen, mitreißenden und bewegenden Geist, der an die Atmosphäre der großen Musiksendungen wie Star Academy erinnert. Sie werden übrigens auch zwei ehemalige Kandidaten der Sendung The Voice wiederfinden.
Italiano :
Cena e spettacolo a favore di ENZA. L’obiettivo della serata è sostenere l’associazione ENZA, impegnata nella lotta contro i tumori pediatrici. Partecipando, si contribuirà direttamente a finanziare iniziative fondamentali per aiutare i bambini malati e le loro famiglie. Il pubblico potrà godere di un momento di convivialità davanti a un pasto ristoratore, intervallato dallo spettacolo l’académie des Etoiles creato ex novo dalla troupe En Scene . Il programma prevede canti, balli e messe in scena intorno a canzoni familiari a tutti! Il tutto in uno spirito dinamico, orecchiabile e commovente, che ricorda l’atmosfera dei grandi show musicali come Star Academy. Lo spettacolo vedrà anche la partecipazione di 2 ex concorrenti di The Voice.
Espanol :
Cena y espectáculo en beneficio de ENZA. El objetivo de la velada es apoyar a la asociación ENZA, implicada en la lucha contra los cánceres pediátricos. Con su participación, contribuirá directamente a financiar iniciativas esenciales para ayudar a los niños enfermos y a sus familias. El público podrá disfrutar de un momento de convivencia en torno a una comida de catering, intercalada con el espectáculo l’académie des Etoiles creado desde cero por la compañía En Scene . El programa incluirá cantos, bailes y puestas en escena en torno a canciones conocidas por todos Todo ello con un espíritu dinámico, pegadizo y conmovedor, que recuerda el ambiente de los grandes espectáculos musicales como Star Academy. El programa también contará con la participación de 2 antiguos concursantes de La Voz.
