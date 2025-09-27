Dîner-spectacle Picard & ch’ti Salle Toulouse-Lautrec, rue Eudel, Le Crotoy Le Crotoy

Dîner-spectacle Picard & ch’ti Salle Toulouse-Lautrec, rue Eudel, Le Crotoy Le Crotoy Samedi 27 septembre, 19h00 25 euros

Dîner-spectacle aux saveurs picardes et ch’ti, et spectacle en V.O. de l’humoriste Valentin Ladoë.

Soirée picard et ch’ti dans l’assiette et sur scène, animé par l’humoriste nordiste Valentin Ladoë. Un événement proposé par la ville du Crotoy à la salle Toulouse-Lautrec, sur réseration uniquement avant le 19 septembre, midi, sur villeducrotoy.fr ou guichet de la mairie.

Début : 2025-09-27T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T23:00:00.000+02:00

evenements@villeducrotoy.fr

Salle Toulouse-Lautrec, rue Eudel, Le Crotoy Rue Eudel Le Crotoy 80550 Somme