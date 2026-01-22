Diner-spectacle pour la St-Valentin Café-théâtre l’Etoile Agen

Diner-spectacle pour la St-Valentin

Café-théâtre l’Etoile 234 boulevard de la liberté Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le Café-théâtre l’Etoile vous propose une soirée en amoureux haute en couleur avec notre artiste Ludovic Carmeille qui vous ravira avec ses reprises des plus belles chansons d’amour françaises et internationales ! Les places étant limitées, pensez à réserver au plus tôt !

Le Café-théâtre l’Etoile vous propose une soirée en amoureux haute en couleur avec notre artiste Ludovic Carmeille qui vous ravira avec ses reprises des plus belles chansons d’amour françaises et internationales ! Les places étant limitées, pensez à réserver au plus tôt ! .

Café-théâtre l’Etoile 234 boulevard de la liberté Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 66 68 82 envel82@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Café-théâtre l?Etoile offers you a colorful evening for lovers with our artist Ludovic Carmeille, who will delight you with his covers of the most beautiful French and international love songs! Places are limited, so book early!

L’événement Diner-spectacle pour la St-Valentin Agen a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Destination Agen