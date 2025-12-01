Dîner-spectacle pour le Réveillon de la St Sylvestre Théâtre On Stage L’Isle-d’Espagnac
Dîner-spectacle pour le Réveillon de la St Sylvestre
Théâtre On Stage 47 rue Parmentier L'Isle-d'Espagnac
Tarif : 72 – 72 – 98 EUR
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 04:00:00
2025-12-31
Vivez une soirée d’exception pour dire adieu à 2025 et accueillir la nouvelle année dans un tourbillon de saveurs et d’émotions ! Un spectacle unique une revue pétillante mêlant chant, danse et théâtre pour vous enchanter tout au long de la soirée.
Théâtre On Stage 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com
English :
Experience an exceptional evening to bid farewell to 2025 and welcome the New Year in a whirlwind of flavors and emotions! A unique show: a sparkling revue combining song, dance and theater to enchant you throughout the evening.
German :
Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend, um sich vom Jahr 2025 zu verabschieden und das neue Jahr mit einem Wirbelsturm aus Geschmack und Emotionen zu begrüßen! Eine einzigartige Show: eine spritzige Revue aus Gesang, Tanz und Theater, die Sie den ganzen Abend lang verzaubern wird.
Italiano :
Vivete una serata eccezionale per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno in un turbinio di sapori ed emozioni! Uno spettacolo unico: una frizzante rivisitazione che unisce canto, danza e teatro per incantarvi durante tutta la serata.
Espanol :
Viva una velada excepcional para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo en un torbellino de sabores y emociones Un espectáculo único: una revista chispeante que combina canto, danza y teatro para cautivarle durante toda la velada.
