Dîner spectacle réveillon du 31 décembre Utopia Land Bussy-en-Othe

Dîner spectacle réveillon du 31 décembre
Utopia Land 8 Les Étangs de Saint-Ange Bussy-en-Othe Yonne
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31 04:00:00
2025-12-31
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Venez célébrer le passage à la nouvelle année dans une ambiance magique à Utopia Land à Bussy-en-Othe (89400) !
Dîner raffiné
Spectacle inoubliable
Soirée festive jusqu’au bout de la nuit
Le 31 décembre
Un moment unique pour terminer l’année en beauté et commencer la nouvelle année dans la joie et la convivialité. .
Utopia Land 8 Les Étangs de Saint-Ange Bussy-en-Othe 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 52 03 20 contact@utopia-land.fr
