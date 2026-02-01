Dîner-spectacle Roméo & Juliette Théâtre On Stage L’Isle-d’Espagnac

Dîner-spectacle Roméo & Juliette

Théâtre On Stage 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Au cœur du restaurant Le Kiosque, laissez-vous transporter par la comédie musicale Roméo & Juliette racontée comme vous ne l’avez jamais vue. Une immersion totale où les personnages vous entourent et vous font revivre la plus belle histoire d’amour.

Théâtre On Stage 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com

English :

In the heart of Le Kiosque restaurant, let yourself be transported by the musical Romeo & Juliet, told as you’ve never seen it before. Total immersion, as the characters surround you and bring the most beautiful love story to life.

