Diner-spectacle Saint Patrick La Trinité-Porhoët samedi 14 mars 2026.
Salle Polyvalente La Trinité-Porhoët Morbihan
2026-03-14 19:00:00
2026-03-14 01:00:00
2026-03-14
La Trinité s’Amuse et les Pog Mo Thoin vous invitent à un concert de musique irlandaise pour célébrer la Saint Patrick !
Sur réservation pour diner typiquement irlandais (boeuf et crumble aux pommes).
Entrée libre à partir de 23h pour la soirée DJ. .
Salle Polyvalente La Trinité-Porhoët 56490 Morbihan Bretagne +33 6 62 39 07 94
