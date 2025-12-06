Diner spectacle Saint Sylvestre à la Brasserie Ma Dame Place du Marché Marmande

Diner spectacle Saint Sylvestre à la Brasserie Ma Dame

Un réveillon pas comme les autres sur la place du marché à la Brasserie Ma Dame Marmande !

Cette année, la Saint-Sylvestre se transforme en véritable voyage

la Brasserie Ma Dame vous embarque pour un tour du monde festif

Et pour sublimer la soirée, la brillante Miss Sofystic’ Chic sera à vos côtés charme, énergie, ambiance… elle fera vibrer Ma Dame toute la nuit !

Une atmosphère élégante, une soirée animée, des surprises, du rythme et beaucoup de bonne humeur tout est réuni pour commencer 2026 de la plus belle des façons.

Une soirée unique et une intervenante qui mettra le feu à votre réveillon.

Places limitées, sur réservation. .

Place du Marché Brasserie Ma Dame Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 88 79

English : Diner spectacle Saint Sylvestre à la Brasserie Ma Dame

New Year’s Eve dinner and show at Brasserie Ma Dame

