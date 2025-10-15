Diner Spectacle Saint Syvestre La nuit de la Légende Bleue Les Hautes-Rivières
Diner Spectacle Saint Syvestre La nuit de la Légende Bleue Les Hautes-Rivières mercredi 31 décembre 2025.
Diner Spectacle Saint Syvestre La nuit de la Légende Bleue
Salle Elie Badre Les Hautes-Rivières Ardennes
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
diner + spectacle hors boissons
diner + spectacle hors boissons
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Show exceptionnel et spectacle avec Anthony Montoya, Missfein, les garçons de la Butte Au menu Apéritif maison Assiette terre et mer Boeuf Wellington Assiette de fromages Assiette gourmande A partir de 19h30 Animation avec le Dj Astonova Enfants de -12 ans gratuit Paiement à la réservation Navette gratuite
.
Salle Elie Badre Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 53 01 20
English :
Exceptional show with Anthony Montoya, Missfein, les garçons de la Butte On the menu: Home-made aperitif Land and sea platter Beef Wellington Cheese platter Gourmet platter From 7.30pm Entertainment with DJ Astonova Children under 12 free Payment on reservation Free shuttle service
German :
Außergewöhnliche Show und Show mit Anthony Montoya, Missfein, les garçons de la Butte Zum Menü: Hausaperitif Teller Erde und Meer Rindfleisch Wellington Käseteller Feinschmeckerteller Ab 19:30 Uhr Unterhaltung mit Dj Astonova Kinder unter 12 Jahren kostenlos Bezahlung bei der Reservierung Kostenloser Shuttle-Bus
Italiano :
Spettacolo e intrattenimento d’eccezione con Anthony Montoya, Missfein, les garçons de la Butte Nel menu: Aperitivo della casa Piatto di terra e di mare Piatto di manzo Wellington Piatto di formaggio Piatto gourmet Dalle 19.30 Intrattenimento con DJ Astonova Bambini sotto i 12 anni gratis Pagamento su prenotazione Navetta gratuita
Espanol :
Espectáculo y animación excepcionales con Anthony Montoya, Missfein, les garçons de la Butte En el menú: Aperitivo casero Plato tierra y mar Plato Beef Wellington Plato de quesos Plato gourmet A partir de las 19.30 h Animación con DJ Astonova Menores de 12 años gratis Pago previa reserva Transporte gratuito
