Dîner Spectacle Soirée avec les plus grandes Comédie musicale

Salle des fêtes Guimps Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le comité des fêtes de Guimps vous invite à une soirée exceptionnelle le samedi 8 novembre 2025. Au programme un dîner spectacle convivial et festif, animé par la talentueuse compagnie ECMA, basée à Pons.

.

Salle des fêtes Guimps 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 53 38 45

English : Dîner Spectacle Soirée avec les plus grandes Comédie musicale

The Guimps Festival Committee invites you to a special evening on Saturday, 8 November 2025. The programme includes a convivial and festive dinner show, hosted by the talented ECMA company, based in Pons.

German : Dîner Spectacle Soirée avec les plus grandes Comédie musicale

Das Festkomitee von Guimps lädt Sie am Samstag, den 8. November 2025, zu einem außergewöhnlichen Abend ein. Auf dem Programm steht eine gesellige und festliche Dinnershow, die von dem talentierten Ensemble ECMA aus Pons moderiert wird.

Italiano : Dîner Spectacle Soirée avec les plus grandes Comédie musicale

Il Comitato del Festival Guimps vi invita a una serata eccezionale sabato 8 novembre 2025. In programma: una cena e uno spettacolo conviviale e festoso, a cura della talentuosa compagnia ECMA, con sede a Pons.

Espanol : Dîner Spectacle Soirée avec les plus grandes Comédie musicale

El Comité del Festival Guimps le invita a una velada excepcional el sábado 8 de noviembre de 2025. En el programa: una cena y un espectáculo festivos y distendidos, a cargo de la talentosa compañía ECMA, con sede en Pons.

L’événement Dîner Spectacle Soirée avec les plus grandes Comédie musicale Guimps a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du Sud Charente