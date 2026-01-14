DÎNER SPECTACLE SPECIAL SAINT-VALENTIN Luc-sur-Mer

DÎNER SPECTACLE SPECIAL SAINT-VALENTIN

20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-14 20:00:00

2026-02-14

Dîner et spectacle de cabaret

Embarquez à bord de Love Boat, un cabaret vibrant et élégant qui vous fait voyager autour du monde.

Laissez-vous porter par des voix puissantes, des chorégraphies électrisantes et des univers passionnés à chaque escale.

Des rythmes latins aux sonorités orientales, de l’Europe à l’Amérique, vivez une expérience sensuelle, festive et résolument moderne.

Love Boat, c’est plus qu’un spectacle c’est une aventure immersive où le rêve, le glamour et la fête prennent le large. .

20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 19

Dinner and cabaret show

