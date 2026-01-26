Diner spectacle Taulé

Diner spectacle

Il s’agit d’un dîner-spectacle qui aura lieu le samedi 7 février 2026 à 19h30, à la salle du patronage de Taulé.

Le tarif est fixé à 25 € par personne, comprenant le repas et les boissons.

La soirée sera animée par l’équipe Bons Jours Ensemble et prendra la forme d’un spectacle interactif mêlant enquête policière et participation du public.

Synopsis

Monsieur le Vicomte de Kerozal est officiellement mort depuis une semaine, le médecin légiste ayant conclu à une mort naturelle, consécutive à un lourd traitement médical.

Mais coup de théâtre le correspondant morlaisien du journal La Dépêche reçoit une étonnante déposition. Un certain Marcel Keroual, bedeau à Plourin, s’accuse du meurtre et affirme détenir des pièces à conviction irréfutable.

Dès lors, tout bascule qui dit vrai ? Qui ment ? Quel est le mobile ? À qui profite le crime ? .

