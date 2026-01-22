Diner-Spectacle salle du patro Taulé

Diner-Spectacle

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

L’énigme est enfin révélée !

Soirée repas avec enquête théâtrale organisé pour soutenir le voyage en Angleterre des élèves de CM2

Un repas complet, un spectacle interactif et une enquête policière animée par la troupe Bonjour Ensemble…

Synopsis Monsieur le Vicomte de Kerozal est officiellement mort depuis une semaine, le médecin légiste ayant conclu à une mort naturelle, consécutive à un lourd traitement médical. Mais coup de théâtre le correspondant morlaisien du journal La Dépêche reçoit une étonnante déposition. Un certain Marcel Keroual, bedeau à Plourin, s’accuse du meurtre et affirme détenir des pièces à conviction irréfutable. Dès lors, tout bascule qui dit vrai ? Qui ment ? Quel est le mobile ? À qui profite le crime ?

Réservations obligatoire avant le 04 février par téléphone ou via le site HelloAsso.

On vous attend nombreux ! .

salle du patro Rue du Patronage Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 6 89 69 95 78

