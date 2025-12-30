DÎNER-SPECTACLE THE GREAT PARTY – 2 LES AMBASSADEURS CASINO BARRIÈRE Deauville

DÎNER-SPECTACLE THE GREAT PARTY – 2 Début : 2026-10-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Dîner-spectacle dansant au Salon des Ambassadeurs à 20h00. The Great Party revient pour une saison 2 encore plus éblouissante !Une malle oubliée. Une acrobate figée. Une fête à rallumer.Guidée par la voix d’Aléandra, Mademoiselle Chance traverse les âges pour retrouver les fragments du jeu et raviver la magie de la fête.Car tant qu’on ose jouer… La fête ne s’éteint jamais !Après avoir conquis plus de 5’000 spectateurs lors de sa première saison, The Great Party revient au Casino Barrière Deauville pour une nouvelle édition qui s’annonce tout aussi flamboyante.Véritable succès artistique, le spectacle s’est imposé comme le rendez-vous innovant et immersif de la région. Cette saison 2 réserve de belles surprises au public offrant aux spectateurs une expérience inédite où se mêlent danse, musique, costumes somptueux et tableaux visuels toujours plus spectaculaires. Entre moments d’émotion et esprit de fête, The Great Party promet de réenchanter le public ! The Great Party, un spectacle immersif, qui sublime la musique et vous invite à la célébrer sur la piste de danse. Menu : Dîner avec boissons comprises : une coupe à l’apéritif, 1/3 bouteille de vin par personne, eaux minérales, café.3€ de ticket de jeu offerts.Menu de septembre à mars : Le Foie gras aux pommes, Le Dos de cabillaud, Risotto aux cèpes et Caviar de butternut, La sphère Royale Chocolat.Menu d’avril à août : Le saumon gravlax, Le Quasi de veau, pomme Duchesse et légumes de saison, Le Pelota Tropical

LES AMBASSADEURS CASINO BARRIÈRE 2 RUE EDMOND BLANC 14800 Deauville 14