Dîner-spectacle, théâtre d’improvisation Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire

Dîner-spectacle, théâtre d’improvisation

Quai Jules Pabiot Chez Biquette Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Commencez l’année à Pouilly, en dégustant des galettes et des crêpes chez Biquette, avec un spectacle joué, à partir de vos idées, par la compagnie d’improvisation théâtrale charitoise, Les Zunisvers. .

Quai Jules Pabiot Chez Biquette Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 07 93 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner-spectacle, théâtre d’improvisation

L’événement Dîner-spectacle, théâtre d’improvisation Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire