Dîner-spectacle Tour du monde Casino Tranchant Luc-sur-Mer

Dîner-spectacle Tour du monde
Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06 23:30:00
2026-03-06
Chorégraphies endiablées portées par une chanteuse à la voix de velours et au charisme envoûtant pour un tour du monde à travers 17 pays et 25 tableaux hauts en couleurs. Sur réservation
Embarquement pour un Tour du Monde à travers 17 pays et 25 tableaux hauts en couleurs. Des chorégraphies endiablées, rythmées et colorées, portées par une chanteuse à la voix de velours et au charisme envoûtant, transportent le public tout au long de la soirée. .
Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie
English : Dîner-spectacle Tour du monde
A velvety-voiced singer with a spellbinding charisma takes us on a world tour of 17 countries and 25 colourful tableaux. By reservation only
