Dîner-spectacle Tour du monde Casino Tranchant Luc-sur-Mer

Dîner-spectacle Tour du monde

Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 23:30:00

2026-03-06

Embarquement pour un Tour du Monde à travers 17 pays et 25 tableaux hauts en couleurs. Des chorégraphies endiablées, rythmées et colorées, portées par une chanteuse à la voix de velours et au charisme envoûtant, transportent le public tout au long de la soirée. .

English : Dîner-spectacle Tour du monde

A velvety-voiced singer with a spellbinding charisma takes us on a world tour of 17 countries and 25 colourful tableaux. By reservation only

