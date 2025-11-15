Dîner spectacle transformistes Les Fabuleuses à Saint-Symphorien Espace des Moulins Saint-Symphorien
Espace des Moulins 140 Route de Niort Saint-Symphorien Deux-Sèvres
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Un dîner-spectacle unique vous attend à Saint-Symphorien avec Les Fabuleuses, artistes transformistes de talent. Laissez-vous emporter par une soirée inspirée des plus grands cabarets parisiens, mêlant humour, émotion et glamour. Entre chansons mythiques, costumes étincelants et ambiance festive, préparez-vous à vivre un moment magique et accessible à tous les publics. .
Espace des Moulins 140 Route de Niort Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 12 89 25
