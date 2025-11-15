Dîner spectacle transformistes Les Fabuleuses à Saint-Symphorien Espace des Moulins Saint-Symphorien

Dîner spectacle transformistes Les Fabuleuses à Saint-Symphorien

Espace des Moulins 140 Route de Niort Saint-Symphorien Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Un dîner-spectacle unique vous attend à Saint-Symphorien avec Les Fabuleuses, artistes transformistes de talent. Laissez-vous emporter par une soirée inspirée des plus grands cabarets parisiens, mêlant humour, émotion et glamour. Entre chansons mythiques, costumes étincelants et ambiance festive, préparez-vous à vivre un moment magique et accessible à tous les publics. .

Espace des Moulins 140 Route de Niort Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 12 89 25

English : Dîner spectacle transformistes Les Fabuleuses à Saint-Symphorien

German :

Italiano :

Espanol : Dîner spectacle transformistes Les Fabuleuses à Saint-Symphorien

L’événement Dîner spectacle transformistes Les Fabuleuses à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Niort Marais Poitevin