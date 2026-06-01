Triguères

Dîner spectacle

Route de Melleroy Triguères Loiret

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Spectacle organisé par les Majorettes Twirling de Triguères, avec kir offert avec assiette de charcuterie, jambon à la broche et pommes de terre grenaille, fromage, dessert et café.

Spectacle organisé par les Majorettes Twirling de Triguères, avec kir offert avec assiette de charcuterie, jambon à la broche et pommes de terre grenaille, fromage, dessert et café. 0 .

Route de Melleroy Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 25 89 43

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English :

Show organized by the Majorettes Twirling de Triguères, with complimentary kir with charcuterie platter, spit-roasted ham and pommes de terre grenaille, cheese, dessert and coffee.

L’événement Dîner spectacle Triguères a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO