Dîner spectacle Triguères
Dîner spectacle Triguères samedi 13 juin 2026.
Triguères
Dîner spectacle
Route de Melleroy Triguères Loiret
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Spectacle organisé par les Majorettes Twirling de Triguères, avec kir offert avec assiette de charcuterie, jambon à la broche et pommes de terre grenaille, fromage, dessert et café.
Spectacle organisé par les Majorettes Twirling de Triguères, avec kir offert avec assiette de charcuterie, jambon à la broche et pommes de terre grenaille, fromage, dessert et café. 0 .
Route de Melleroy Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 25 89 43
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English :
Show organized by the Majorettes Twirling de Triguères, with complimentary kir with charcuterie platter, spit-roasted ham and pommes de terre grenaille, cheese, dessert and coffee.
L’événement Dîner spectacle Triguères a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO