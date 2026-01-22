Dîner-spectacle Une Ombre Qui Marche Capbreton
Dîner-spectacle Une Ombre Qui Marche
12D Rue du Hapchot Capbreton Landes
Nous, on convoque Shakespeare, le clown, la folie… et un dîner.
Menu du dîner-spectacle voici en photo 2 le Menu Clown imaginé pour accompagner Une Ombre Qui Marche, d’après Macbeth de Shakespeare.
Une cuisine généreuse, un peu théâtrale elle aussi, pensée pour prolonger l’expérience avant le lever de rideau.
Dîner-spectacle 39 €
⚠️ Uniquement sur réservation .
12D Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 85 89 96
