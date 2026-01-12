Dîner spectacle Une Ombre qui marche Capbreton
Dîner spectacle Une Ombre qui marche Capbreton vendredi 23 janvier 2026.
Dîner spectacle Une Ombre qui marche
12D Rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : – – 39 EUR
19H-20H30 Dîner suivi du spectacle: 21H-22H UNE OMBRE QUI MARCHE
Une adaptation de l’œuvre de Shakespeare Macbeth
12D Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 43 62 64
English : Dîner spectacle Une Ombre qui marche
7-8:30 PM Dinner followed by the show: 9-10 PM A WALKING SHADOW
An adaptation of Shakespeare’s Macbeth
