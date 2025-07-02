Dîner sur Scène à l’Opéra de Reims Opéra de Reims Reims

Dîner sur Scène à l’Opéra de Reims

Opéra de Reims 5 rue de Vesle Reims Marne

Tarif : 1000 – 1000 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 18:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Tout public

Particuliers et entreprises, participez à une soirée hors du commun au profit du Cercle des mécènes de l’Opéra de Reims un dîner servi sur la scène dans un décor Art déco inspiré des années 1925.

Interventions artistiques, échanges privilégiés avec les artistes et les équipes…

Philippe Mille, chef étoilé et Meilleur Ouvrier de France, signera, aux côtés de son équipe M Réceptions, le menu de cette soirée d’exception.

Ce dîner exceptionnel prendra place sur la scène de l’Opéra, dans une scénographie inspirée de l’Art déco, et sera accompagné d’interventions artistiques.

Dans le cadre de cette soirée, les donateurs seront invités à partager un moment privilégié au cœur de l’Opéra, dans un décor inspiré des années 1925.

Ce rendez-vous donnera lieu à des échanges conviviaux avec les artistes et les équipes de la maison.

Soutenez l’accès à la culture pour tous, la démocratisation de l’art lyrique et la mise en accessibilité de l’Opéra.

Ce mécénat ouvre droit à une réduction fiscale de 60 % pour les entreprises et de 66 % pour les particuliers. Un reçu fiscal est délivré automatiquement à la réservation. .

Opéra de Reims 5 rue de Vesle Reims 51100 Marne Grand Est

English : Dîner sur Scène à l’Opéra de Reims

