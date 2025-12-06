Dîner Téléthon Salle des fêtes Médis
Dîner Téléthon Salle des fêtes Médis samedi 6 décembre 2025.
Dîner Téléthon
Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Médis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Dîner Karaoké organisé à la salle des fêtes par les associations médisaises, dans le cadre du Téléthon.
.
Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 46 43
English :
Karaoke dinner organized in the Salle des Fêtes by Medisian associations, as part of the Telethon.
German :
Karaoke-Dinner, das im Rahmen des Telethon von den Vereinen von Médisaises im Festsaal organisiert wird.
Italiano :
Cena karaoke organizzata nella Salle des Fêtes dalle associazioni Médis, nell’ambito di Telethon.
Espanol :
Cena karaoke organizada en la Salle des Fêtes por las asociaciones Médis, en el marco del Teletón.
L’événement Dîner Téléthon Médis a été mis à jour le 2025-10-17 par Royan Atlantique