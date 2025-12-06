Dîner Téléthon Salle des fêtes Médis

Dîner Téléthon

Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Médis Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Dîner Karaoké organisé à la salle des fêtes par les associations médisaises, dans le cadre du Téléthon.

English :

Karaoke dinner organized in the Salle des Fêtes by Medisian associations, as part of the Telethon.

German :

Karaoke-Dinner, das im Rahmen des Telethon von den Vereinen von Médisaises im Festsaal organisiert wird.

Italiano :

Cena karaoke organizzata nella Salle des Fêtes dalle associazioni Médis, nell’ambito di Telethon.

Espanol :

Cena karaoke organizada en la Salle des Fêtes por las asociaciones Médis, en el marco del Teletón.

