Dîner Théâtre | Au Palais Au Palais Bergerac

Dîner Théâtre | Au Palais

Au Palais 81 Rue Neuve d’Argenson Bergerac Dordogne

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Le restaurant Au Palais vous propose un dîner spectacle avec les Acteurs Pourpres.

Au menu pour accompagner cette soirée théâtre

Camembert rôti

ou

velouté de cèpe

ou

rillettes de poisson au pesto

Escalope de volaille milanaise, tagliatelles

ou

Saumon béarnaise, légumes de saison

ou

Croque monsieur aux poireaux

Crème brulée

ou

Pain perdu au caramel

ou

Bavarois aux fruits exotiques .

Au Palais 81 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 61 61 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner Théâtre | Au Palais

L’événement Dîner Théâtre | Au Palais Bergerac a été mis à jour le 2026-02-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides