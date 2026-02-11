Dîner Théâtre | Au Palais Au Palais Bergerac
Au Palais 81 Rue Neuve d’Argenson Bergerac Dordogne
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Le restaurant Au Palais vous propose un dîner spectacle avec les Acteurs Pourpres.
Au menu pour accompagner cette soirée théâtre
Camembert rôti
ou
velouté de cèpe
ou
rillettes de poisson au pesto
Escalope de volaille milanaise, tagliatelles
ou
Saumon béarnaise, légumes de saison
ou
Croque monsieur aux poireaux
Crème brulée
ou
Pain perdu au caramel
ou
Bavarois aux fruits exotiques .
Au Palais 81 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 61 61 03
