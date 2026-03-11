Dîner Théâtre | Au Palais Au Palais Bergerac
Dîner Théâtre | Au Palais
Au Palais 81 Rue Neuve d’Argenson Bergerac Dordogne
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Le restaurant Au Palais vous propose un dîner spectacle avec les Acteurs Pourpres. .
Au Palais 81 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 61 61 03
