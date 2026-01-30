Dîner Théâtre Café Terra Saint-André-de-Seignanx
samedi 7 février 2026
Dîner Théâtre
Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx Landes
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Pourquoi ne pas venir déguster un dîner en regardant un cabaret d’improvisation ?
C’est ce que vous propose le Café Terra le samedi 7 février de 19h à 22h.
Au menu ? Des samosas de légumes, du jambalaya et du tiramisu.
Tarif repas 18,50 €
Tarif spectacle: don libre
Une soirée à partager entre amis, en couple ou en famille !
Réservation conseillée 09 82 68 96 16 .
Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 68 96 16
