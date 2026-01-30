Dîner Théâtre Café Terra Saint-André-de-Seignanx

Dîner Théâtre

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Pourquoi ne pas venir déguster un dîner en regardant un cabaret d’improvisation ?

C’est ce que vous propose le Café Terra le samedi 7 février de 19h à 22h.

Au menu ? Des samosas de légumes, du jambalaya et du tiramisu.

Tarif repas 18,50 €

Tarif spectacle: don libre

Une soirée à partager entre amis, en couple ou en famille !

Réservation conseillée 09 82 68 96 16 .

Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 68 96 16

