Dîner théâtre Saint Valentin au restaurant Le Citron Pressé Restaurant Le Citron Pressé Montélimar

Restaurant Le Citron Pressé 3, rue Maurice Sibille Montélimar Drôme
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Réservation en ligne www.lecitronpresse.fr
Dîner Saint Valentin avec le savoir du Citron pressé dans une ambiance cabaret romantique suivi d’une pièce de théâtre de renommée et drôle par une troupe lyonnaise.
Restaurant Le Citron Pressé 3, rue Maurice Sibille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 06 56 contact@lecitronpresse.fr
English :
Valentine’s Day dinner with le savoir du Citron pressé in a romantic cabaret atmosphere, followed by a famous and funny play by a troupe from Lyon.
