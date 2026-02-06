Dîner théâtre Saint Valentin au restaurant Le Citron Pressé Restaurant Le Citron Pressé Montélimar

Dîner théâtre Saint Valentin au restaurant Le Citron Pressé

Restaurant Le Citron Pressé 3, rue Maurice Sibille Montélimar Drôme

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Réservation en ligne www.lecitronpresse.fr

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Dîner Saint Valentin avec le savoir du Citron pressé dans une ambiance cabaret romantique suivi d’une pièce de théâtre de renommée et drôle par une troupe lyonnaise.

+33 4 75 91 06 56 contact@lecitronpresse.fr

English :

Valentine’s Day dinner with le savoir du Citron pressé in a romantic cabaret atmosphere, followed by a famous and funny play by a troupe from Lyon.

