Dîners au coeur du vignoble ! Nothalten

Nothalten

Dîners au coeur du vignoble !

80a Route des vins Nothalten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Laissez vous émerveiller par une balade au milieu des vignes suivi d’un dîner au cœur du vignoble !

Vivez un dîner au cœur des vignes en Alsace avec accords mets et vins du Domaine Sohler Les Vigneronnes. Une expérience œnotouristique unique sur la Route des Vins d’Alsace, au Grand Cru Muenchberg.

Entre balade dans les vignes, découverte des terroirs alsaciens et dîner inoubliable, profitez d’une soirée conviviale et immersive au plus près de la nature et des grands vins d’Alsace.

La soirée débute au domaine par une découverte du chai et de notre savoir-faire. Vous plongez dans l’univers des vins d’Alsace et dans l’histoire du domaine familial, profondément attaché à ses terroirs.

Une promenade à travers les vignes vous conduit ensuite jusqu’au Grand Cru Muenchberg, terroir emblématique réputé pour la finesse et la minéralité de ses vins.La soirée débute au domaine par une découverte du chai et de notre savoir-faire. Vous plongez dans l’univers des vins d’Alsace et dans l’histoire du domaine familial, profondément attaché à ses terroirs.

Une promenade à travers les vignes vous conduit ensuite jusqu’au Grand Cru Muenchberg, terroir emblématique réputé pour la finesse et la minéralité de ses vins.

Au cœur du vignoble, une table dressée en pleine nature vous attend pour un dîner en Alsace.

Chaque plat, élaboré en partenariat avec Coïncidence Food Truck, est accompagné d’une sélection de vins du domaine afin de créer des accords mets et vins raffinés.

Les dîners dans les vignes sont organisés uniquement les mercredis soir, du 14 juillet à fin août 2026.

Informations pratiques

Nombre de places limité

Départ rendez vous 17h au Domaine Sohler Les Vigneronnes

Durée Environ 4 heures. L’activité débute à 17h et se termine à la nuit tombé.

Réservation Uniquement sur réservation préalable.

Conditions météo En cas de météo défavorable, le dîner est organisé dans la cave de vinification du domaine. .

80a Route des vins Nothalten 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 49 89 contact@sohler.fr

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English :

Let yourself be %E9enchanted by a stroll through the vineyards, followed by dinner in the heart of the vineyard!

L’événement Dîners au coeur du vignoble ! Nothalten a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du pays de Barr