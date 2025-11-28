Dîners Concerts Brittany & Spa Roscoff
Dîners Concerts Brittany & Spa Roscoff vendredi 28 novembre 2025.
Dîners Concerts
Brittany & Spa 22 Boulevard Sainte-Barbe Roscoff Finistère
En musique et aux chandelles, le Brittany&Spa vous propose deux Dîners-Concerts exceptionnels au Sunset Bar, emmenés par le violoniste virtuose Paul Serri et ses formations.
Le 28 Novembre Les 4 Saisons de Vivaldi Un voyage baroque au fil des oeuvres d’Antonio Vivaldi.
– Le 5 Décembre De Bach à l’exil Duo avec Laurent Derache, concret aux mélodies classiques et populaires.
Menu Bistronomique .
Réservation recommandée. .
Brittany & Spa 22 Boulevard Sainte-Barbe Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 69 79 80
