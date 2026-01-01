Diners et Déjeuners Spectacle Cabaret C’est Magnifique ! Chapeau Claque Cabaret Gueugnon

Diners et Déjeuners Spectacle Cabaret C’est Magnifique !

Chapeau Claque Cabaret 2 Rue Jean Bouveri Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : 46 – 46 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 12:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01 2026-02-28 2026-03-21 2026-03-22 2026-04-25 2026-04-26 2026-05-31

C’est Magnifique !, le spectacle phare du Chapeau Claque Cabaret à Gueugnon, vous invite à vivre une expérience flamboyante de Music-Hall, entre magie, chanson, danse et burlesque. En 1h45, cinq artistes passionnés (Nathalie, Fred, Romane, Pierrafeu et Coralie Cot’s) vous guident à travers une succession de tableaux originaux, magnifiés par plus de 50 costumes sur-mesure et une mise en scène immersive pleine de fantaisie.

Le spectacle est rythmé par un répertoire musical éclectique jazz festif, musique classique revisitée, chanson française vibrante, et un French Cancan revisité avec panache.

Avant même le lever de rideau, laissez-vous séduire par une ambiance conviviale ambiance musicale avec la chanteuse, et magie close-up animée directement à votre table pour un prélude qui met tout de suite dans l’ambiance du cabaret.

Que vous soyez amateur de spectacles vivants, passionné de chanson, curieux de Music-Hall moderne ou simplement en quête d’une soirée originale et festive, C’est Magnifique ! vous promet des émotions sincères, du glamour, du rire et une bonne dose de magie. .

Chapeau Claque Cabaret 2 Rue Jean Bouveri Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 26 81 chapeauclaquecabaret@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diners et Déjeuners Spectacle Cabaret C’est Magnifique !

L’événement Diners et Déjeuners Spectacle Cabaret C’est Magnifique ! Gueugnon a été mis à jour le 2025-09-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)