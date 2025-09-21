Dîners et Déjeuners Spectacles Burlesque Y’a d’la Joie ! Chapeau Claque Cabaret Gueugnon

Chapeau Claque Cabaret 2 Rue Jean Bouveri Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : 63 – 63 – EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2025-09-21 2025-10-12 2025-12-27 2026-01-25 2026-02-14 2026-03-28 2026-05-17

Après le succès de leur précédent spectacle FROU FROU, le duo complice Nathalie & Coralie Cot’s revient sur scène avec Y’A D’LA JOIE !, un show cabaret pétillant, festif et débordant de bonne humeur. Pendant 1h45 répartie en deux parties, laissez-vous emporter par leur univers drôle, élégant et malicieusement burlesque. Avec une énergie communicative, elles livrent un spectacle rythmé où humour, fantaisie et glamour s’entrelacent. Et attention, une surprise vous attend… car elles ne seront peut-être pas seules sur scène !

Ce cabaret burlesque moderne séduit par ses costumes légers et scintillants, faits de strass et de plumes, ses chansons d’hier et d’aujourd’hui à reprendre en chœur, ses numéros pleins d’humour, entre Drag King, dérision et élégance, et une ambiance résolument joyeuse et festive.

Avant même le début du spectacle, profitez d’une ambiance musicale conviviale avec Coralie Cot’s pour une immersion totale dans l’esprit du Music’Hall revisité.

Y’A D’LA JOIE ! est le spectacle cabaret à ne pas manquer pour les amateurs de burlesque moderne, de chanson et de bonne humeur contagieuse. Réservez votre soirée cabaret dès maintenant et laissez-vous porter par ce duo pétillant et (presque trio) surprenant ! .

Chapeau Claque Cabaret 2 Rue Jean Bouveri Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 26 81 chapeauclaquecabaret@orange.fr

