DÎNERS ETOILÉS Valflaunès

250 – 250 – 300 EUR

2025-07-05

2025-07-05

2025-07-05

Les Dîners Étoilés se déroulent en 5 temps sous la houlette de Jeunes talents et Maestros de la haute gastronomie française. Pour célébrer ce savoir-faire, cette édition invite les épicuriens à partager une expérience qui permet de découvrir le meilleur de la gastronomie et des vins, dans le cadre exceptionnel du pic Saint-Loup. Avec le nouveau chai à l’architecture contemporaine de la famille Clausel, de nouvelles opportunités d’accueil sont proposées au public. .

Route Chapelle D’aleyrac Valflaunès 34270 Hérault Occitanie

English :

The Dîners Étoilés take place in 5 stages, under the guidance of young talents and maestros of French haute gastronomy. To celebrate this savoir-faire, this year’s event invites epicureans to share in an experience that showcases the very best in gastronomy and wine, in the exceptional setting of Pic Saint-Loup.

German :

Die Dîners Étoilés finden in fünf Phasen unter der Leitung von jungen Talenten und Maestros der französischen Spitzengastronomie statt. Um dieses Know-how zu feiern, lädt diese Ausgabe die Genießer zu einem gemeinsamen Erlebnis ein, bei dem sie das Beste aus Gastronomie und Wein in der außergewöhnlichen Umgebung des Pic Saint-Loup entdecken können.

Italiano :

I Dîners Étoilés si svolgono in 5 tappe sotto la guida di giovani talenti e maestri dell’alta gastronomia francese. Per celebrare questa competenza, l’evento di quest’anno invita i buongustai a condividere un’esperienza che mette in mostra il meglio della gastronomia e del vino, nell’eccezionale cornice del Pic Saint-Loup.

Espanol :

Las Dîners Étoilés se desarrollan en 5 etapas bajo la dirección de jóvenes talentos y maestros de la alta gastronomía francesa. Para celebrar esta experiencia, el evento de este año invita a los epicúreos a compartir una experiencia que muestra lo mejor de la gastronomía y el vino, en el marco excepcional del Pic Saint-Loup.

