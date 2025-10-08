Dîners « Les Chefs font leur cinéma » Rouen

Dîners « Les Chefs font leur cinéma » Rouen mercredi 8 octobre 2025.

Dîners « Les Chefs font leur cinéma »

Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-08 19:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Cette année, Rouen à Table ! démarre en beauté dès le mercredi soir avec une série de dîners inédits, autour de menus inspirés de scènes cultes du cinéma. Orchestrés par les talentueux chefs du Club des Toques et de la jeune garde culinaire rouennaise, main dans la main avec les écoles de formation en hôtellerie-restauration.

Chaque soir, laissez-vous surprendre par des menus inspirés de scènes cultes du cinéma Un cocktail digne de James Bond, une ambiance Hollywood façon cérémonie des Oscars, des mets inspirés du Parrain, un clin d’œil élégant au Grand Budapest Hôtel, ou encore un hommage revisité à Vingt Dieux…

Saurez-vous reconnaître les inspirations derrière chaque plat ?

Entre créativité gastronomique et clins d’œil cinéphiles, ces dîners promettent un voyage sensoriel où chaque plat devient une scène à savourer.

Les dîners ont lieu sous un chapiteau place de la cathédrale de 19h30 à 22h

Chapiteau non chauffé, Prévoir une tenue adaptée à la météo d’octobre

Table de 10 personnes regroupées

Découvrez le casting de chefs, artisans et étudiants talentueux !

Mercredi 8 octobre

En ouverture, les étudiants de l’IFA Marcel Sauvage vous plongeront dans l’univers ensoleillé et festif de Cocktail, pour une mise en ambiance haute en couleur. La soirée se poursuit dans un voyage culinaire où chaque étape est inspirée d’une œuvre du 7ᵉ art le restaurant Les Capucines rend hommage au raffinement de La Grande Cuisine, suivi par L’Auberge des Ruines, qui célèbre la délicatesse et la sincérité de Les Recettes du Bonheur. Le Gill Côté Bistro vous emmènera dans l’atmosphère savoureuse de Cuisine et Dépendances, tandis que Rotomagus fera vibrer les amateurs de cinéma et de gastronomie avec une scène culte des Affranchis. Les artisans de bouche viendront eux aussi apporter leur touche à ce scénario gourmand la Fromagerie Jollit avec un clin d’œil à Vingt Dieux, et Ma Boulangerie, signée Meilleur Ouvrier de France, avec une création inspirée de La Femme du Boulanger. Pour le grand final, L’Hermitage nous plonge dans l’univers envoûtant et sucré de Le Chocolat. Les accords mets et vins seront présentés par l’école Georges Baptiste.

Jeudi 9 octobre

L’école Georges Baptiste ouvrira le bal avec un cocktail digne des plus grandes missions de James Bond, alliant élégance et audace. Le restaurant L’Hermitage posera ensuite la première pierre de ce festin avec une mise en bouche raffinée, avant de laisser place à un duo de chefs des restaurants Philippe et Le Jehanne, qui revisiteront l’Italie familiale et chaleureuse du Parrain. Le restaurant Lé Là vous emmènera ensuite vers les parfums envoûtants et colorés de Les Recettes du Bonheur, avant que L’Incontournable ne réinvente un classique français à la manière de Julie & Julia, en y glissant une touche résolument normande. Les complices artisans viendront sublimer cette intrigue gastronomique la Fromagerie Jollit et son hommage à Vingt Dieux, et Ma Boulangerie (Meilleur Ouvrier de France) avec sa création en forme de cœur, clin d’œil à La Femme du Boulanger. En guise de scène finale, Le 6ème Sens offrira un dessert aussi élégant que fantaisiste, inspiré du singulier Grand Budapest Hotel. Les accords mets et vins seront présentés par l’école Georges Baptiste.

Vendredi 10 octobre

Pour ce troisième rendez-vous, Rouen à Table ! la jeune garde culinaire rouennaise s’associe pour la première fois ! Trois maisons d’exception l’Odas, L’Épicurius et Tempo s’unissent pour imaginer un dîner unique, qui mariera créativité, audace et savoir-faire d’exception. L’Institut Mesnière ouvrira la soirée avec un cocktail inspiré d’un film encore tenu secret, tandis que la sommellerie sera confiée aux talents de l’école Georges Baptiste, pour des accords mets et vins parfaitement sublimés. S’ensuivra un enchaînement de huit créations où le cinéma français se glisse subtilement dans l’assiette. L’Odas signera plusieurs propositions, dont une revisite audacieuse de Le Tatoué et un final poétique inspiré du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain. Tempo apportera sa touche iodée avec une création inspirée de Le Rouge est mis, tandis que L’Épicurius garde encore le mystère sur ses deux inspirations. En accompagnement, Ma Boulangerie (Meilleur Ouvrier de France) apportera sa signature avec son pain emblématique inspiré de La Femme du Boulanger, clin d’œil complice à la thématique cinéma de cette année. Le menu complet et les inspirations cinématographiques restent partiellement tenus secrets… mais une chose est sûre cette soirée promet un scénario gourmand riche en rebondissements, où l’on ne saura jamais si la prochaine scène sera tendre, intense ou spectaculaire. .

Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

English : Dîners « Les Chefs font leur cinéma »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dîners « Les Chefs font leur cinéma » Rouen a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de tourisme Rouen tourisme