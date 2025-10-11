Dînette concert par Bacquet & Cie Pierres

Dînette concert par Bacquet & Cie Pierres samedi 11 octobre 2025.

Dînette concert par Bacquet & Cie

3 Rue de l’Europe Pierres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 17:30:00

fin : 2025-10-11 22:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Dînette concert à la brasserie à Pierrzs de 17h30 à 22h30

Pop-it Cover medley reprises de tubes

Selecta Milky Mike Rocksteady, roots, funk

.

3 Rue de l’Europe Pierres 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 81 38 35 36 contact@webiere.com

English :

Dînette concert at Brasserie à Pierrzs from 5:30 pm to 10:30 pm

Pop-it Cover medley covers of hits

Selecta Milky Mike Rocksteady, roots, funk

German :

Dînette Konzert in der Brasserie à Pierrzs von 17:30 bis 22:30 Uhr

Pop-it Cover Medley Coverversionen von Hits

Selecta Milky Mike Rocksteady, Roots, Funk

Italiano :

Dînette concerto alla Brasserie à Pierrzs dalle 17.30 alle 22.30

Pop-it Cover medley cover di successi

Selecta Milky Mike Rocksteady, roots, funk

Espanol :

Dînette concierto en la Brasserie à Pierrzs de 17h30 a 22h30

Pop-it Cover medley versiones de éxitos

Selecta Milky Mike Rocksteady, roots, funk

L’événement Dînette concert par Bacquet & Cie Pierres a été mis à jour le 2025-10-03 par OT PORTES EURELIENNES D’ILE DE FRANCE