Dînette concert par Bacquet & Cie Pierres
Dînette concert par Bacquet & Cie Pierres samedi 11 octobre 2025.
Dînette concert par Bacquet & Cie
3 Rue de l’Europe Pierres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 17:30:00
fin : 2025-10-11 22:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Dînette concert à la brasserie à Pierrzs de 17h30 à 22h30
Pop-it Cover medley reprises de tubes
Selecta Milky Mike Rocksteady, roots, funk
.
3 Rue de l’Europe Pierres 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 81 38 35 36 contact@webiere.com
English :
Dînette concert at Brasserie à Pierrzs from 5:30 pm to 10:30 pm
Pop-it Cover medley covers of hits
Selecta Milky Mike Rocksteady, roots, funk
German :
Dînette Konzert in der Brasserie à Pierrzs von 17:30 bis 22:30 Uhr
Pop-it Cover Medley Coverversionen von Hits
Selecta Milky Mike Rocksteady, Roots, Funk
Italiano :
Dînette concerto alla Brasserie à Pierrzs dalle 17.30 alle 22.30
Pop-it Cover medley cover di successi
Selecta Milky Mike Rocksteady, roots, funk
Espanol :
Dînette concierto en la Brasserie à Pierrzs de 17h30 a 22h30
Pop-it Cover medley versiones de éxitos
Selecta Milky Mike Rocksteady, roots, funk
L’événement Dînette concert par Bacquet & Cie Pierres a été mis à jour le 2025-10-03 par OT PORTES EURELIENNES D’ILE DE FRANCE