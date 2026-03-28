Dinette-Concert par Bacquet & Cie

3 Rue de l’Europe Pierres Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:30:00

fin : 2026-08-15 22:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Une soirée conviviale et musicale à ne pas manquer à Pierres ! La brasserie artisanale Bacquet & Cie ouvre les portes de sa cour pour une nouvelle soirée ZÈBRE, entre guinguette, concert live et dînette estivale.

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3 Rue de l’Europe Pierres 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 20 92 94

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English :

A friendly, musical evening not to be missed at Pierres! The Bacquet & Cie craft brewery opens the doors of its courtyard for a new ZÈBRE evening, featuring a guinguette, a live concert and a summer dinner party.

L’événement Dinette-Concert par Bacquet & Cie Pierres a été mis à jour le 2026-03-28 par OT PORTES EURELIENNES D’ILE DE FRANCE