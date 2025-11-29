Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ding Dong Théâtre de Gray Gray

Ding Dong Théâtre de Gray Gray samedi 29 novembre 2025.

Ding Dong

Théâtre de Gray Avenue Révon Gray Haute-Saône

Gratuit

Gratuit
Gratuit

Date : samedi 29 novembre 2025
Début : 20:30:00
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30

L’Association Musical Story est heureuse de vous inviter à son grand spectacle de Noël DING DONG !
Venez partager un moment magique en musique, en famille ou entre amis, et laissez-vous emporter par la féérie des fêtes.   .

Théâtre de Gray Avenue Révon Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 52 09 95 

