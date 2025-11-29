Ding Dong Théâtre de Gray Gray
Ding Dong Théâtre de Gray Gray samedi 29 novembre 2025.
Ding Dong
Théâtre de Gray Avenue Révon Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29 2025-11-30
L’Association Musical Story est heureuse de vous inviter à son grand spectacle de Noël DING DONG !
Venez partager un moment magique en musique, en famille ou entre amis, et laissez-vous emporter par la féérie des fêtes. .
Théâtre de Gray Avenue Révon Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 52 09 95
