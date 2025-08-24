Dinh Barbry, piano classique Église Saint-Merry Paris

Dinh Barbry

Dinh Barbry découvre le piano à l’âge de 9 ans.

Durant ses premières années d’apprentissage à l’école de musique de Mme Doris Stiegler à Cabestany, il présente le concours régional APH et remporte durant quatre années consécutives le 1er Prix de Piano à Castres, Carcassonne, Albi et Perpignan. Par la suite, il se perfectionne auprès de Mme Lydie Rifa (professeur de Piano, concertiste et organiste) et grâce à ses précieux conseils il obtient une première médaille finaliste du Concours Musical de France International à Toulouse, puis un deuxième Prix en finale à Paris. Dans le même temps, il réussit le concours d’entrée au Conservatoire Régional de Musique de Perpignan et intègre la classe de M Michel Prezman (professeur et concertiste). Il participe à divers concours ou festivals et parallèlement remporte trois premiers prix au Concours Musical de France à Toulouse.

Dinh intègre ensuite la classe de Mme Emilie Carcy (professeur et concertiste). Il participe avec elle à plusieurs Master Class de piano et événements dont une rencontre franco espagnole « Pianistes sans frontières » à Cervera en Catalogne Sud.

Durant les quatre années suivantes et toujours au CRM de Perpignan, il se perfectionne auprès de M François Michel Rignol (professeur de piano et concertiste), tout en découvrant d’autres pratiques musicales comme l’orchestre, l’accompagnement ou la musique de chambre.

Enfin, ses études couronnées par l’obtention du Certificat de fin d’études de Piano, Dinh est admis à Paris dans la renommée Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris Alfred Cortot pour parfaire son statut de concertiste.

Au printemps 2022 il obtient un Deuxième Prix du degré Excellence au Concours international du Ranelagh de Paris. En Juin 2023, il participe à la 23ème édition du concours international d’Île de France en catégorie « Diplôme de Concert », et reçoit les félicitations pour sa performance de la part du président Olivier Berger. Après sa formation de concertiste à l’école Normale Supérieure de Musique de Paris, il intègre la prestigieuse Schola Cantorum où depuis deux ans il se perfectionne encore auprès du renommé Igor Lazko et développe ses dispositions à la composition auprès de M Rémy Guillard (œuvres pour trio ou quintet notamment). En novembre 2024, Dinh a été lauréat finaliste de la 98ème édition du Concours Léopold Bellan. Ayant un grand intérêt à associer Musique et Patrimoine, Dinh se produit régulièrement dans des lieux historiques remarquables comme dernièrement dans l’église Saint-Merry, aux Invalides ou à la chapelle Royale du Val de Grâce à Paris ou récemment à l’Hôtel particulier classé Pams de Perpignan invité par le service culturel de la commune dans le cadre de la fête de la Musique.

Prochainement et pour la seconde fois, il donnera un concert à l’église Saint Merry à Paris IV

Dinh Barbry a fait le choix de nous faire voyager à travers l’Europe

Le dimanche 24 août 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-24-aout-2025-dinh-barbry-piano-classique +33142719393 concerts@saintmerry.org