DINH BARBRY RÉCITAL DE PIANO DE MUSIQUES SACRÉES Rivesaltes samedi 7 février 2026.
7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 –
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Dinh Barbry propose un hommage vibrant à la Musique Sacrée à travers un programme qui traverse les siècles.
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
Dinh Barbry offers a vibrant tribute to Sacred Music in a program that spans the centuries.
German :
Dinh Barbry bietet eine vibrierende Hommage an die geistliche Musik mit einem Programm, das die Jahrhunderte überdauert.
Italiano :
Dinh Barbry offre un vibrante tributo alla musica sacra in un programma che attraversa i secoli.
Espanol :
Dinh Barbry ofrece un vibrante homenaje a la música sacra en un programa que abarca varios siglos.
