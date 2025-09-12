DINH BARBRY RÉCITAL DE PIANO DE MUSIQUES SACRÉES Rivesaltes

DINH BARBRY RÉCITAL DE PIANO DE MUSIQUES SACRÉES Rivesaltes samedi 7 février 2026.

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-07 18:00:00

Dinh Barbry propose un hommage vibrant à la Musique Sacrée à travers un programme qui traverse les siècles.

7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

Dinh Barbry offers a vibrant tribute to Sacred Music in a program that spans the centuries.

German :

Dinh Barbry bietet eine vibrierende Hommage an die geistliche Musik mit einem Programm, das die Jahrhunderte überdauert.

Italiano :

Dinh Barbry offre un vibrante tributo alla musica sacra in un programma che attraversa i secoli.

Espanol :

Dinh Barbry ofrece un vibrante homenaje a la música sacra en un programa que abarca varios siglos.

