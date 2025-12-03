DINOSAURES – LE VOYAGE DE BUMPY – LE VOYAGE DE BUMPY – PARC DES EXPOSITIONS Nimes

DINOSAURES – LE VOYAGE DE BUMPY – LE VOYAGE DE BUMPY Début : 2026-01-10 à 10:00. Tarif : – euros.

L’exposition-spectacle Le voyage de Bumpy® arrive dans votre ville !Du 10 au 11 janvier 2026. Plus de 100 créatures animatroniques, dinosaures, animaux de l’ère glaciaire et spécimens fossiles, vous attendent pour une incroyable odyssée à travers les âges.Suivez Bumpy, le petit Ankylosaure et vivez une expérience immersive unique, rythmée par des spectacles impressionnants et des moments inoubliables pour toute la famille.En 2026, les créatures du passé reprennent vie et vous êtes au coeur de leur nouvelle histoire….Réservez dès maintenant: le voyage commence bientôt !

PARC DES EXPOSITIONS 230 AV DU LANGUEDOC 30000 Nimes 30