DINOSAURES LE VOYAGE DE BUMPY Parc Des Expositions Perpignan

DINOSAURES LE VOYAGE DE BUMPY
Parc Des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-28
Au Parc des Expositions, une exposition immersive et spectaculaire avec plus de 100 dinosaures animatroniques aventures, spectacles et émotions garanties pour toute la famille
Parc Des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26 lemusee.expo@gmail.com
English :
At the Parc des Expositions, an immersive and spectacular exhibition with more than 100 animatronic dinosaurs: adventures, shows and emotions guaranteed for the whole family
